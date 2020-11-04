"Це був чудовий перформанс. Ми дуже добре почали і виконали план на гру. Ми знали, що Шахтар не буде тиснути на нас надто високо, але і не буде сидіти надто глибоко.

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У нас були ідеї, як їх перевершити, залучаючи вінгерів на флангах. Це дало нам реальне відчуття влади і переваги, і в цьому був ключ до перемоги. Ми знали, що повинні заволодіти м'ячем у матчі проти такої хорошої футбольної команди, як Шахтар, щоб їм було складно у грі. Ми зробили це фантастично. Ми були помітними і яскравими – і позбавили бразильців бажання грати у футбол", – цитує Крістофера Крамера офіційний сайт Борусії М.

Зауважимо, через поразку Шахтар втратив першу сходинку у групі В та розташувався другим, а от Борусія М завоювала лідерство. Свій наступний матч у Лізі чемпіонів "гірники" проведуть аж 25 листопада – команда Каштру спробує взяти реванш у Гладбаха.

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