"Это был замечательный перформанс. Мы очень хорошо начали и выполнили план на игру. Мы знали, что Шахтер не будет давить на нас слишком высоко, но и не будет сидеть слишком глубоко.

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У нас были идеи, как их превзойти, привлекая вингеров на флангах. Это дало нам реальное ощущение власти и преимущество, и в этом был ключ к победе. Мы знали, что должны завладеть мячом в матче против такой хорошей футбольной команды, как Шахтер, чтобы им было сложно в игре. Мы сделали это фантастически. Мы были броскими и ясными – и лишили бразильцев стремления к футболу", – цитирует Крамера официальный сайт Боруссии М.

Заметим, из-за поражения Шахтер потерял первую строчку в группе В и расположился вторым, а вот Боруссия М завоевала лидерство. Свой следующий матч в Лиге чемпионов "горняки" проведут 25 ноября – команда Каштру попытается взять реванш у Гладбаха.

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