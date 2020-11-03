Шахтар приймає Борусію М у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Борусія М.

Шахтар з перших хвилин віддав ініціативу супернику, за що був швидко покараний пропущеним голом.

Шахтар – Борусія М: стартові склади та онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Гравці Борусії М організували прохід правим флангом, згодом відбувся простріл у штрафний майданчик, який без особливих проблем замкнув французький форвард Алассан Плеа.

Гості подвоїли перевагу після катастрофічної помилки Бондара. Спочатку захисник у простій ситуації втратив м'яч, а потім підставився під дальній удар і завдяки рикошету перевів м'яч у свої ворота.

Відео гола Плеа:

Відео гола Крамера: