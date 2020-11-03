Шахтар – Борусія М – відео голів
20:17 - Читать на русском
Шахтар приймає Борусію М у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Борусія М.
Алассан Плеа 8’
Валерій Бондар 17’
Алассан Плеа 26’
8’ Алассан Плеа
17’ Валерій Бондар
26’ Алассан Плеа
Шахтар з перших хвилин віддав ініціативу супернику, за що був швидко покараний пропущеним голом.
Шахтар – Борусія М: стартові склади та онлайн-трансляція матчу ЛЧ
Гравці Борусії М організували прохід правим флангом, згодом відбувся простріл у штрафний майданчик, який без особливих проблем замкнув французький форвард Алассан Плеа.
Гості подвоїли перевагу після катастрофічної помилки Бондара. Спочатку захисник у простій ситуації втратив м'яч, а потім підставився під дальній удар і завдяки рикошету перевів м'яч у свої ворота.
Відео гола Плеа:
Відео гола Крамера:
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