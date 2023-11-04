Шахтар – Барселона: Лапорта пропустить матч через заборону лікарів
Очільник Барселони Жоан Лапорта не зможе підтримати свою команду в матчі проти Шахтаря.
Як відомо, "гірники" в четвертому турі Ліги чемпіонів зіграють проти каталонців. Ця зустріч запланована на 7 листопада і відбудеться в Гамбургу.
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Згідно з інформацією Sport, президент Барселони Жоан Лапорта не зможе бути присутнім на матчі через проблеми зі здоров'ям. Лікарі заборонили функціонеру літати найближчі кілька місяців. Наземним транспортом поїздка буде дуже тривалою і виснажливою, тому Лапорта вирішив не подорожувати. Слід зауважити, що на вручення "Золотого м'яча" та на матч проти Порту іспанець їздив потягом.
Нагадаємо, що Барселона очолює групу Н в Лізі чемпіонів, маючи у своєму активі дев'ять балів. Шахтар наразі перебуває на третьому місці з трьома балами.
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