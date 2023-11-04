Глава Барселоны Жоан Лапорта не сможет поддержать свою команду в матче против Шахтера.

Как известно, "горняки" в четвертом туре Лиги чемпионов сыграют против каталонцев. Эта встреча запланирована на 7 ноября и состоится в Гамбурге.

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Согласно информации Sport, президент Барселоны Жоан Лапорта не сможет присутствовать на матче из-за проблем со здоровьем. Врачи запретили функционеру летать ближайшие несколько месяцев. Наземным транспортом поездка будет очень длительной и утомительной, поэтому Лапорта решил не путешествовать. Следует заметить, что на вручение "Золотого мяча" и на матч против Порту испанец ездил поездом.

Напомним, что Барселона возглавляет группу Н в Лиге чемпионов, имея в своем активе девять баллов. Шахтер сейчас находится на третьем месте с тремя баллами.

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