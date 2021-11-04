Известный статистический портал Gracenote подсчитал, что после 4-х туров группового этапа у Шахтера есть 6% на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Фати: Мне сложно назвать имена защитников Динамо

Что касается Динамо, то ситуация еще более печальная – 0%. Вместе с киевлянами в абсолютные аутсайдеры записали Мальме, Бешикташ и РБ Лейпциг. На противоположность, уже есть 5 команд, которые фактически гарантировали себе выход из группы: Ювентус, Бавария, Аякс, Ливерпуль и Манчестер Сити.

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Напомним, в еврокубках у Украины есть еще один представитель – Заря. Луганчане в Лиге конференций уже набрали три очка, и располагаются на третьей строчке в своей группе.

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