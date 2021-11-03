"Ми дуже задоволені. Нам була потрібна ця перемога. Команда відмінно попрацювала, зараз треба продовжувати у тому ж дусі.

Динамо – Барселона – 0:1 – відео гола і огляд матчу

Мій гол? Оскар подав низом, а Френкі пропустив м'яч... Я щасливий, що вдалося завершити цю комбінацію, але найважливіше – це перемога команди. Чи здивував хтось з оборони Динамо? Ми завжди вивчаємо команди, щоб зрозуміти де їхні слабкі сторони. Минулого року ми вже грали з ними, тому мали трохи інформації. Мені буде складно зараз назвати конкретні імена захисників Динамо, ми дивимося передусім на позиції..

Присвячуємо цей гол та перемогу Агуеро. Нехай гарно відновлюється і якомога швидше повертається. Ми знали, що на нас чекає важкий тиждень, але зараз залежимо лише від себе.. Я ще не повністю набрав форму, мені не вистачає ритму", – резюмував Фаті у коментарях для Megogo і Movistar.

Динамо програло Барселоні в рівному матчі ЛЧ – команда Луческу мала всі шанси перемогти, трагедія Шапаренка