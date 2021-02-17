Севилья быстро открыла счет во встрече благодаря точному выстрелу Сусо, но радость хозяев была недолгой.

Севилья – Боруссия Дортмунд: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Сначала Дауд выровнял положение мощным ударом из-за пределов штрафной, а менее чем за 10 минут Эрлинг Холланд шедевральным соло вывел дортмундцев вперед. На этом норвежец не остановился и уже к перерыву отличился дублем.

Гол Сусо:

Гол Дауда:

Гол Холанда: