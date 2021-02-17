Севилья – Боруссия Дортмунд – видео голов
22:47 - Читати українською
Севилья принимает дортмундскую Боруссию в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Севилья – Боруссия Дортмунд.
Махмуд Дауд 19’
Эрлинг Холанд 27’
Эрлинг Холанд 43’
19’ Махмуд Дауд
27’ Эрлинг Холанд
43’ Эрлинг Холанд
Севилья быстро открыла счет во встрече благодаря точному выстрелу Сусо, но радость хозяев была недолгой.
Севилья – Боруссия Дортмунд: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Сначала Дауд выровнял положение мощным ударом из-за пределов штрафной, а менее чем за 10 минут Эрлинг Холланд шедевральным соло вывел дортмундцев вперед. На этом норвежец не остановился и уже к перерыву отличился дублем.
Гол Сусо:
Гол Дауда:
Гол Холанда:
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