Севилья – Боруссия Дортмунд: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанская Севилья на своем поле принимает дортмундскую Боруссию. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Севилья – Боруссия Дортмунд начнется в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1", а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Севилья – Боруссия Д: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Стартовые составы команд:
Севилья: Буну – Хесус Навас, Кунде, Карлос, Эскудеро – Хордан, Фернандо, Ракитич – Сусо, Эн-Несири, Гомес
Боруссия Д: Хиц – Морей, Аканджи, Хуммельс, Геррейро – Джан – Дахуд, Беллингем – Ройс, Санчо – Холанд
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