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Сент-Трюйден Безуса спасся в матче с Локереном, Антверпен Назарины вырвал победу у Мускрона

11 августа 23:45 14 Читати українською
Сент-Трюйден Безуса спасся в матче с Локереном, Антверпен Назарины вырвал победу у Мускрона
Роман Безус / ФК Сент-Трюйден

Сент-Трюйден с Романом Безусом в матче 3 тура Про лиги дома сыграл вничью против Локерена, Антверпен с Назариной в составе обыграл на выезде Мускрон.

В матче 3 тура бельгийской Про лиги Сент–Трюйден дома принимал Локерен. Роман Безус вышел в старте и провел на поле весь матч, однако не помог своей команде одержать 3 очка, матч завершился вничью 1:1, а голы забивались в последние 15 минут встречи. Сначала гостей вывел Гуус Хуппертс на 78–й минуте, а за 6 минут счет сравнял Буйя.

Антверпен на выезде встречался с Мускроном. Украинец Егор Назарина вышел в старте и был заменен на 66-й минуте. Именно после замены его команде удалось забить победный гол усилиями Уильяма Овусу.

Бельгия. Про лига, 3 тур

Зюльте-Варегем – Эйпен – 4:0

Голы: Буффель, 35, 38, Фаик, 56, Марк, 90+2

Сент–Трюйден – Локерен – 1:1

Голы: Буйя, 84 – Хуппертс, 78

Мускрон – Антверпен – 0:1

Гол: Овусу, 81

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