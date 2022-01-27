Ліга 1, 20-й тур

Анже – Сент-Етьєн – 0:1

Гол: Менді, 43 (аг)

Підопічні Паскаля Дюпра цього сезону демонструють жахливі результати: програли останні 7 матчів Ліги 1 і до зустрічі з Анже підходили на останній сходинці турнірної таблиці.

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У першому таймі Сент-Етьєн переважав, що конвертувалось у гол. Правий оборонець Іванн Макон наприкінці 45-хвилинки приєднався до атаки. Простріл у воротарський завершився автоголом Батісти Менді – півзахисник банально зрізав м'яч у свої ворота. По перерві Анже намагався відігратись, мав непогані моменти, але забити не зумів.

Перемога дозволила набрати "зеленим" 15 очок. Хоч вони і залишились останніми, але в роздягальні святкували так, ніби виграли Лігу чемпіонів. Анже розташувався дванадцятим з 29-ма заліковими балами.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції

Відеоогляд матчу Анже – Сент-Етьєн: