Сент-Етьєн перервав 7-матчеву серію поразок завдяки автоголу
Анже досить несподівано поступився кризовому Сент-Етьєну у поєдинку 20-го туру французької першості.
Ліга 1, 20-й тур
Анже – Сент-Етьєн – 0:1
Гол: Менді, 43 (аг)
Підопічні Паскаля Дюпра цього сезону демонструють жахливі результати: програли останні 7 матчів Ліги 1 і до зустрічі з Анже підходили на останній сходинці турнірної таблиці.
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У першому таймі Сент-Етьєн переважав, що конвертувалось у гол. Правий оборонець Іванн Макон наприкінці 45-хвилинки приєднався до атаки. Простріл у воротарський завершився автоголом Батісти Менді – півзахисник банально зрізав м'яч у свої ворота. По перерві Анже намагався відігратись, мав непогані моменти, але забити не зумів.
Перемога дозволила набрати "зеленим" 15 очок. Хоч вони і залишились останніми, але в роздягальні святкували так, ніби виграли Лігу чемпіонів. Анже розташувався дванадцятим з 29-ма заліковими балами.
Турнірна таблиця чемпіонату Франції
Відеоогляд матчу Анже – Сент-Етьєн: