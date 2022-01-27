Лига 1, 20-й тур

Анже – Сент-Этьен – 0:1

Гол: Менди, 43 (аг)

Подопечные Паскаля Дюпра в этом сезоне демонстрируют ужасающие результаты: проиграли последние 7 матчей Лиги 1 и к встрече с Анже подходили на последней строчке турнирной таблицы.

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В первом тайме Сент-Этьен превалировал, что конвертировалось в гол. Правый защитник Иванн Макон в конце 45-минутки присоединился к атаке. Прострел во вратарский завершился автоголом Батисты Менди – полузащитник банально срезал мяч в свои ворота. После перерыва Анже пытался отыграться, имел неплохие моменты, но забить не сумел.

Победа позволила набрать "зеленым" 15 очков. Хотя они и остались последними, но в раздевалке праздновали так, будто выиграли Лигу чемпионов. Анже расположился двенадцатым с 29 зачетными баллами.

Турнирная таблица чемпионата Франции