Французький клуб опублікував заяву, яка спростовує чутки, що півзахисник Бруно Гімараєс переходить у Ньюкасл. Про це рапортували провідні медіа Європи.

"Ліон категорично заперечує неправдиву інформацію, що розповсюджується багатьма ЗМІ, про угоду між Ньюкаслом та клубом про перехід бразильського півзахисника Бруно Гімараєса.

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У цей період трансферного вікна, коли найменші чутки часто подаються як реальність, Ліон нагадує, що слід брати до уваги лише інформацію, офіційно опубліковану клубом", – йдеться у заяві "хлопчиськ".

За чутками, всі деталі переходу між англійським та французьким клубами вже узгоджені, а сума трансферу складає 30 мільйонів фунтів.

Бруно Гімараєс перейшов у Ліон з Атлетіко Паранаенсе у 2020-му за 20 млн євро. Поточного сезону бразилець зіграв 25 матчів, у яких віддав 6 асистів. Раніше його навіть хотів підписати Шахтар.

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