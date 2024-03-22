Сенсаційний чемпіон АПЛ отримав трансферний бан – новий сезон може початися з мінусом очок
Англійське правосуддя продовжує жорстоко карати клуби, які не вписалися у фінансові рамки.
Лестер отримав трансферний бан через порушення правил з прибутковості та сталого розвитку (PSR), інформує прес-служба Англійської футбольної ліги.
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Чемпіони Англії 2016 року стали черговим клубом, який перевищив стелю збитків за трирічний період. Якщо "лиси" не виправлять фінансову звітність до кінця сезону, то в наступному ще й отримають очковий штраф. Така доля вже спіткала Евертон і Ноттінгем Форест в АПЛ. Лестер зараз йде на другій сходинці Чемпіоншипу і є одним з головних претендентів на підвищення в еліту.
Щоправда, клуб не збирається "відсиджуватися в захисті", готуючи судові позови проти АПЛ і EFL. Керівництво Лестера переконане, що покарання несправедливе.
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