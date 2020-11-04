Поєдинок 3-го туру найпрестижнішого євротурніру у групі Н між турецькою та англійською командами приніс несподіваний результат. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Дебютант Ліги чемпіонів Істанбул Башакшехір на власному полі несподівано здобув три очки у матчі з Манчестер Юнайтед. Вже на 13-й хвилині сенегальський форвард господарів Демба Ба, протягнувши м'яч з центра поля, вийшов сам на сам з Діном Хендерсоном і легко переграв голкіпера манкуніанців.

"Раніше команди програвали ще до виходу Манчестер Юнайтед на поле": Інс вважає призначення Сульшера тренером помилкою

За п'ять хвилин до закінчення першого тайму Деніз Тюрюдж з лінії штрафного майданчика прострілив з лівого флангу на правий, де сферу потужним ударом з льоту увігнав у сітку Едін Вішча. Ще до фінального свистка "червоні дияволи" зуміли один гол відквитати – Антоні Марсьяль у стрибку відгукнувся на подачу Люка Шоу і перевів сферу у кут воріт. Другий тайм голів не приніс.

Як наслідок, підопічні Сульшера залишились на першій сходинці турнірної таблиці групи Н, турецька команда піднялась на третє місце.

Манчестер Юнайтед сенсаційно програв Істанбулу, Лаціо врятувався від поразки в Росії – Ліга чемпіонів, 3 тур