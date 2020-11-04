Поединок 3-го тура самого престижного еврокубка в группе Н между турецкой и английской командами принес неожиданный результат. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Дебютант Лиги чемпионов Истанбул Башакшехир на своем поле неожиданно добыл три очка в матче с Манчестер Юнайтед. Уже на 13-й минуте сенегальский форвард хозяев Демба Ба, протянув мяч с центра поля, вышел один на один с Дином Хендерсоном и легко переиграл голкипера манкунианцев.

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За пять минут до окончания первого тайма Дениз Тюрюдж с линии штрафной прострелил с левого фланга на правый, где сферу мощным ударом с лета вогнал в сетку Эдин Вишча. Еще до финального свистка "красные дьяволы" сумели один гол отквитать – Антони Марсьяль в прыжке откликнулся на подачу Люка Шоу и перевел мяч в угол ворот. Второй тайм голов не принес.

Как следствие, подопечные Сульшера остались на первой строчке турнирной таблицы группы Н, турецкая команда поднялась на третье место.

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