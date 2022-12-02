Аргентина сыграет против едва ли не самой большой сенсации группового этапа. Австралии прочили последнее место в квартете, а она оставила позади Тунис и Данию, еще и повторила рекорд сборной Украины. Редактор "Футбол-24" Владимир Лесько и Юрий Гаврищак оценили шансы команд в 1/8 финала ЧМ-2022, а также описали единственный сценарий для успеха сборной Польши. Все детали – в видео.