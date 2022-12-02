Сенсация ЧМ-2022 повторила рекорд Украины – никто не остановит Аргентину, единственный шанс поляков
13:55 - Читати українською
Уже завтра начнется плей-офф чемпионата мира в Катаре. Чего ждать от матчей, подскажет "Футбол 24".
Аргентина сыграет против едва ли не самой большой сенсации группового этапа. Австралии прочили последнее место в квартете, а она оставила позади Тунис и Данию, еще и повторила рекорд сборной Украины. Редактор "Футбол-24" Владимир Лесько и Юрий Гаврищак оценили шансы команд в 1/8 финала ЧМ-2022, а также описали единственный сценарий для успеха сборной Польши. Все детали – в видео.
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