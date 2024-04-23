Англійський клуб вперше за 40 років вийшов у півфінал єврокубків. У національному чемпіонаті Астон Вілла продовжує боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів.

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Враховуючи, що Баварія була зацікавлена у послугах Унаї Емері, керівництво "вілли" вирішило не зволікати і активувати опцію продовження контракту. Як повідомляє Marca, поновлення угоди вже підписано і тепер вона діє до 2027 року.

За словами журналіста Девіда Орнстейна, очільники Астон Вілли бачать в іспанському фахівцю Алекса Фергюсона для їхньої команди і хочуть продовжувати з ним працювати в майбутньому.

Астон Вілла наразі перебуває на четвертому місці в АПЛ з 66 балами. Найближчого переслідувача підопічні Емері випереджають на шість очок.

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