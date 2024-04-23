Английский клуб впервые за 40 лет вышел в полуфинал еврокубков. В национальном чемпионате Астон Вилла продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов.

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Учитывая, что Бавария была заинтересована в услугах Унаи Эмери, руководство "виллы" решило не медлить и активировать опцию продления контракта. Как сообщает Marca, обновление соглашения уже подписано и теперь оно действует до 2027 года.

По словам журналиста Дэвида Орнстейна, руководители Астон Виллы видят в испанском специалисте Алекса Фергюсона для их команды и хотят продолжать с ним работать в будущем.

Астон Вилла сейчас находится на четвертом месте в АПЛ с 66 баллами. Ближайшего преследователя подопечные Эмери опережают на шесть очков.

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