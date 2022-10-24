Донецький Шахтар зустрінеться з шотландським Селтіком у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23. Який прогноз букмекерів на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Селтік – Шахтар відбудеться у вівторок, 25 жовтня, о 22:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Якщо "гірники" не програють у Глазго, то гарантують собі єврокубкову весну.

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Селтік – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Шахтар підходить до матчу в статусі аутсайдера. Авторитетна контора William Hill на перемогу донеччан дає коефіцієнт 4, на звитягу Селтіка – 1.83, а на нічию – 3.75.

Фахівці Bwin виставили схожі котування, але з більшою прихильністю до команди Йовічевіча. Успіх "гірників" оцінений в 3.9, перемога господарів – 1.85, а нічия – 3.8.

Матч очікується досить результативним. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.66, а на відповідний тотал менше – за 2.1.

Перший поєдинок між Шахтарем і Селтіком завершився нічиєю, хоча шотландці мали певну ігрову перевагу. Найбільш ймовірним рахунком на Селтік-Парк вважаються повторні 1:1 (коефіцієнт – 7).

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