Донецкий Шахтер встретится с шотландским Селтиком в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23. Какой прогноз букмекеров на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Селтик – Шахтер состоится во вторник, 25 октября, в 22:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Если "горняки" не проиграют в Глазго, то гарантируют себе еврокубковую весну.

Шахтер драматично упустил победу над Реалом в ЛЧ – кровавый гол на последних секундах, Зубков снова наказывает Лунина

Селтик – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Шахтер подходит к матчу в статусе аутсайдера. Авторитетная контора William Hill на победу дончан дает коэффициент 4, на викторию Селтика – 1.83, а на ничью – 3.75.

Специалисты Bwin выставили похожие котировки, но с большим расположением к команде Йовичевича. Успех "горняков" оценен в 3.9, победа хозяев – 1.85, а ничья – 3.8.

Матч ожидается достаточно результативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.66, а на соответствующий тотал меньше – 2.1.

Первый поединок между Шахтером и Селтиком завершился ничьей, хотя у шотландцев было определенное игровое преимущество. Наиболее вероятным счетом на Селтик-Парк считаются повторные 1:1 (коэффициент – 7).

Шахтер – Селтик: Мудрик и 3 неочевидных героя творят новое чудо – феноменального обидчика Украины остановили в матче ЛЧ