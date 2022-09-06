Селтік – Реал Мадрид: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
20:48 - Читать на русском
Селтік в рамках 1-го туру групового етапу ЛЧ приймає мадридський Реал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між Селтіком і мадридським Реалом стартує о 22:00 за київським часом. Відетрансляція зустрічі пройде на MEGOGO.
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Стартові склади
Селтік:
Реал Мадрид:
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