Селтик – Реал Мадрид: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
20:48 - Читати українською
Селтик в рамках 1-го тура группового этапа ЛЧ принимает мадридский Реал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между Селтиком и мадридским Реалом стартует в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция встречи пройдёт на MEGOGO.
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Стартовые составы
Селтик:
Реал Мадрид:
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