УЄФА визначив найкращого футболіста поєдинку 5-го туру Ліги чемпіонів між Селтіком і Шахтарем (1:1). Нагорода дісталася представнику шотландської команди.

Найефективнішим футболістом поєдинку на Селтік Парк у Глазго визнали 21-річного хавбека Меттью О'Райлі, інформує офіційний сайт УЄФА.

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"Він був чудовим у центрі поля як плеймейкер, роздаючи передачі. О'Райлі також був збалансованим у захисті, відбираючи м'яч і зупиняючи контратаки суперників", – аргументував оглядач УЄФА свій вибір.

Гра англійського півзахисника не допомогла Селтіку виграти. На гол Якумакіса в першому таймі Шахтар відповів влучним ударом Михайла Мудрика у другій половині гри. Рахунок 1:1 гарантував українській команді мінімум третє місце групи, а от шотландці втратили шанси піднятися з останньої позиції.

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