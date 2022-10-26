Самым эффективным футболистом поединка на Селтик Парк в Глазго признали 21-летнего хавбека Мэттью О'Райли, сообщает официальный сайт УЕФА.

Селтик – Шахтер – 1:1 – видео голов и обзор матча с классным мячом Мудрика и фейлом Сикана

"Он был великолепен в центре поля как плеймейкер, раздавая передачи. О'Райли также был сбалансирован в защите, отбирая мяч и останавливая контратаки соперников", – аргументировал обозреватель УЕФА свой выбор.

Игра английского полузащитника не помогла Селтику выиграть. На гол Якумакиса в первом тайме Шахтер ответил точным ударом Михаила Мудрика во второй половине игры. Счет 1:1 гарантировал украинской команде минимум третье место группы, а вот шотландцы потеряли шансы подняться с последней позиции.

Шахтер гарантировал себе евровесну ничьей с Селтиком – новое шоу Мудрика в ЛЧ, Сикан оформил промах года