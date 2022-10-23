УЕФА объявил состав судейской бригады на поединок самого престижного евротурнира между шотландской и украинской командами.

Главным арбитром матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F между Селтиком и Шахтером станет 36-летний нидерландский рефери Сердар Гозюбююк, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогут соотечественники Йост ван Зюйлен и Йохан Балдер. Четвертым арбитром будет Йерун Мансхот. С VAR будут работать Деннис Хиглер и Пол ван Бекель.

К слову, Гозюбююк не раз пересекался с украинцами. С самого свежего – он зафиксировал поражение Динамо от Ренна (0:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. С Шахтером у нидерландца паритет: в сезоне 2020/21 "горняки" на его глазах были разбиты менхенгладбасской Боруссией (0:6) в группе Лиги чемпионов, а в сезоне 2016/17 одержали победу над Янг Бойзом (2:0) в квалификации евротурнира.

Напомним, матч между Селтиком и Шахтером состоится во вторник, 25 октября. Начало встречи в 22:00.

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