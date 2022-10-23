"Ми хочемо грати у напружений, атакувальний футбол, але водночас ми хочемо контролювати ситуацію на полі.

"Сухий лист" від Йовічевіча – наставник Шахтаря провів майстер-клас перед матчем з Селтіком

Саме так я намагався грати (з Хартсом, – прим.), а мій гол приніс нам велику перемогу. Тепер у вівторок на нас чекає ще одна важлива гра у Лізі чемпіонів, в якій ми зобов'язані перемогти", – цитує Тейлора The Celtic Star.

Нагадаємо, напередодні у 12-му турі чемпіонату Шотландії Селтік перестріляв Хартс (4:3), а гол Тейлора став вирішальним у поєдинку і першим для нього у поточному сезоні.

До слова, матч між Селтіком та Шахтарем відбудеться у вівторок, 25 жовтня. Початок зустрічі о 22:00.

Селтік переміг у перестрілці з 7 голами й 2 скасованими – попереду Шахтар, який відпочиває