– Цей матч може стати ключовим у боротьбі за вихід з групи. Чого очікуєте від гри і які висновки було зроблено після попередньої зустрічі із Селтіком?

– Очікуємо дуже непростої гри. Вивчили Селтік і поважаємо суперника – це гарна команда, яка демонструє інтенсивний футбол, створює багато моментів. Тим паче за підтримки своїх уболівальників вони здатні завдати ще більше проблем. Однак ми готові до цього й намагатимемося показати свою гру. Ми приїхали сюди за результатом і прагнемо зробити ще один крок до нашої мрії – кваліфікації до наступного раунду Ліги чемпіонів.

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– Матч УПЛ було перенесено, щоб Шахтар краще підготувався до гри Ліги чемпіонів. Як це позитивно позначилось на футболістах?

– Зараз у нас дуже напружений графік – багато переїздів, багато матчів. І мені як гравцеві це рішення дало більше часу на відпочинок, адже ми витрачаємо чимало часу на довгі й важкі переїзди. Гадаю, нам це піде на користь, тому що ми будемо свіжішими і зможемо продемонструвати свій футбол, – цитує Бондаренка прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, поєдинок Селтік – Шахтар відбудеться вже сьогодні, 25 жовтня, у Глазго. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Після чотирьох турів донеччани розташувалися на третьому місці групи F, маючи у своєму активі 5 очок. Шотландці посідають останнє місце у квартеті, набравши лише один бал.

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