Після прикрої нічиєї Шахтаря з Реалом та паралельної поразки Селтіка українські фани якось заспокоїлись щодо перспектив "гірників" у єврокубках. Шотландці тримаються на останній позиції, відстаючи від донеччан на чотири очки і маючи гру на Сантьяго Бернабеу в останньому турі – з таким розкладом шанси підопічних Ігора Йовічевіча на євровесну дійсно виглядають високими. Втім святкувати зарано.

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Ніхто не гарантує, що Селтік не створить сенсацію у Мадриді – "вершкові" до того моменту забезпечать собі вихід у 1/8 фіналу з першого місця й виставлять резерв, та і загалом вони рідко працюють у групі на повну силу. Саме тому Шахтарю у Глазго життєво необхідно чіплятись за очки. У Варшаві це вдалося, однак сьогодні буде значно важче.

Власне, і перший матч не був легким для "гірників". Донеччани тоді зробили всього 9 дотиків до м'яча у штрафному, завдавши 5 ударів по воротах і награвши на 0,27 очікуваних голів – скотти ж стріляли втричі частіше й точніше, вибивши аж 2,06 xG. Крім того, підопічні Ігора Йовічевіча провалили єдиноборства, вигравши лише 41% дуелей.

Селтік цілком міг завершити той поєдинок перемогою, але Шахтар зумів втримати нічию. Не в останню чергу це стало можливим завдяки слабкому пресингу Селтіка. Його інтенсивність несподівано виявилась низькою (14,54 PPDA), та і ефективність була не кращою – тільки 23% пресинг-дій завершувались поверненням м'яча через 5 секунд після втрат.

З іншого боку, круто проявила себе структура гри "гірників". Донеччани зменшували кількість атак Селтіка завдяки тривалим перепасовкам на своїй третині, а також демонстрували злагоджену підстраховку й переміщення в захисному блоці. Шахтар програв єдиноборства, однак не поступився "кельтам" за кількістю перехоплень та відбирань – та ще й час від часу карав скоттів за високу лінію оборони ривками Мудрика.

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Саме так і втримали нічию. Можна було сподіватись і на більше, враховуючи ігнорування пенальті на Шведі, скасований гол і небезпечний момент Коноплі без удару. Саме тому українські вболівальники досить спокійно ставляться до поєдинку в Шотландії – суперник здається не таким вже й страшним. Втім, варто не забувати, що підопічні Анге Пастекоглу тоді створили значно більше моментів, а сьогодні їхній тиск має бути набагато інтенсивнішим.

Чи здатен Шахтар витримати високий темп і агресивний пресинг? Матчі з Реалом і Лейпцигом доводять, що так. Ці команди чинили інтенсивний тиск при роботі без м'яча, але організація цього процесу в іграх проти "гірників" шкутильгала. Донеччани маніпулювали переміщеннями суперника завдяки їхнім позиційним помилкам, досить впевнено вибігаючи у контратаки й навіть у позиційні атаки.

Між тим, пресинг Селтіка не є ідеальним. Так, шотландці бігають за м'ячем, немов навіжені, однак простору за їхніми спинами завжди достатньо. Позиційна атака шотландців теж не вражає оригінальними ідеями. Крім того, варто не забувати про виснажливий матч "зелено-білих" у чемпіонаті три дні тому – Хартс вдалося здолати у перестрілці з рахунком 4:3, в той час як Шахтар відпочивав.

Словом, "гірникам" буде від чого танцювати, але варто готуватись до важкого протистояння. Селтік не має права навіть на нічию.

Кадрова ситуація

Селтіку сьогодні не допоможе капітан Макгінн, який у цьому році вже не зіграє. Також під сумнівом участь Жоти. Не можна сказати, що у Анге Пастекоглу немає заміни для цих футболістів, але втрати відчутні.

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У лазареті Шахтаря залишаються Корнієнко та Швед. За індивідуальною програмою до зустрічі готувався Конопля, однак більш вірогідною є поява на правому фланзі оборони здорового Тейлора. Назарина ж у заявку на ЛЧ не внесений.

Орієнтовні склади на матч Селтік – Шахтар

Селтік: Харт – Юрановіч, Картем-Вікер, Єнц, Тейлор – О'Райлі, Хатате, Муй – Форест, Фурухасі, Хакшабановіч

Шахтар: Трубін – Тейлор, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Мудрик – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери вважають фаворитом Селтік, зовсім не вірячи у Шахтар. Коефіцієнти на перемогу донеччан коливаються в районі 4,3, а на нічию – близько 4,0. На нашу думку, це забагато. Команда Ігора Йовічевіча не настільки слабка, а шотландці у цьогорічній ЛЧ не настільки потужні.

Тим не менш, певна тривога існує. Занадто вже гладко пройшли для Шахтаря перші чотири тури ЛЧ, та і в чемпіонаті все дається легко. Навіть поєдинок з Реалом при розгромній статистиці у Мадриді завершився із симпатичним рахунком, а у Лейпцигу "гірникам" відверто пощастило – при всіх чеснотах. Разом з тим, Фортуна не допомагала Селтіку. Дуже не хочеться, щоб вона почала віддавати борги скоттам сьогодні.

Якщо ж забути про забобони, то можна прогнозувати дуже важкий матч. Господарі будуть чинити відчайдушний тиск. Важко повірити, що Шахтар у такому режимі покине поле без пропущених голів, але Селтік не показав себе колективом із достатнім запасом міцності – йому не вистачає усього. В атаці бракує цікавих ідей та реалізації, пресинг має пробіли в позиційному аспекті, а захист привозить в кожному турі.

Саме тому ми віримо у гол донеччан на виїзді. Взагалі, для фанатів і футболістів Селтіка "гірники" теж виглядають небезпечними й неприємними суперниками – шотландці так і не здолали їх у Варшаві, а донеччани потім ще й Реал ледь не прибили (на відміну від "кельтів"). Острів'яни точно будуть нервувати.

Суперники більш-менш рівні. Селтік потужніший у кадровому плані й краще працює без м'яча, однак Шахтар компенсує ці переваги грамотною тактикою. Нічия у сьогоднішній зустрічі здається цілком вірогідною, але варто оновити запаси валідолу. Буде важко.

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