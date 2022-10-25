– Этот матч может стать ключевым в борьбе за выход из группы. Чего ожидаете от игры и какие выводы были сделаны после предыдущей встречи с Селтиком?

– Ожидаем очень непростую игру. Изучили Селтик и уважаем соперника – это хорошая команда, демонстрирующая интенсивный футбол, создающая много моментов. Тем более при поддержке своих болельщиков они способны доставить еще больше проблем. Однако мы готовы к этому и попытаемся показать свою игру. Мы приехали сюда за результатом и стремимся сделать еще один шаг к нашей мечте – квалификации в следующий раунд Лиги чемпионов.

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– Матч УПЛ был перенесен, чтобы Шахтер лучше подготовился к игре Лиги чемпионов. Как это положительно сказалось на футболистах?

– Сейчас у нас очень напряженный график – много переездов, много матчей. И мне как игроку это решение дало больше времени на отдых, ведь мы тратим много времени на долгие и тяжелые переезды. Думаю, нам это пойдет на пользу, потому что мы будем свежее и сможем продемонстрировать свой футбол, – цитирует Бондаренко пресс-служба Шахтера.

Напомним, поединок Селтик – Шахтер состоится уже сегодня, 25 октября, в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. После четырех туров дончане расположились на третьем месте группы F, имея в своем активе 5 очков. Шотландцы занимают последнее место в квартете, набрав всего один балл.

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