"Повна концентрація на завтрашньому матчі. Знаємо, що нас чекає на легендарному стадіоні. Ми не займаємось тим, на що не можемо впливати. Ми підходимо до матчу в гарній формі. Швед не приїхав через травму, Назарина не приїхав, бо не заявлений на Лігу чемпіонів.

Селтік – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Віримо, що завтра зможемо створити чергове диво. Зараз ми вже не та команда, яка була на старті сезону. Ми сильні ментально, щоб витримати завтра цей матч. Селтік – фаворит завтрашнього матчу з Шахтарем.

Я згоден з Сергієм Палкіним. Іран допомагає вбивати українців і ФІФА має відреагувати на участь збірної в ЧС-2022", – цитує Йовічевіча Tribuna.

Нагадаємо, поєдинок Селтік – Шахтар відбудеться завтра, 25 жовтня, у Глазго. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Після чотирьох турів донеччани розташувалися на третьому місці групи F, маючи у своєму активі 5 очок. Шотландці посідають останнє місце у квартеті, набравши лише одне очко.

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