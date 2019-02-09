Сельта в меншості поступилась Хетафе: 23 тур Ла Ліги, матчі суботи

В матчі 23 туру Ла Ліги Хетафе в більшості дотиснув Сельту. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 23 тур

Хетафе – Сельта – 3:1

Голи: Мата, 39, (пен), 81, Моліна, 62 – Араухо, 2

Вилучення: М. Гомес, 37

Еспаньйол – Райо Вальєкано – початок матчу о 19:30

Жирона – Уеска – початок матчу о 21:45

Сельта блискавично вийшла вперед, Араухо відзначився після подачі зі штрафного у виконанні Мендеса. Хетафе почав перехоплювати ініціативу ближче до кінця тайму і заробив пенальті. Максі Гомес так сперечався через цей епізод, що отримав дві поспіль жовті картки, а Мата реалізував пенальті. В другій половині Моліна приніс перемогу з передачі все того ж Мати, а трохи згодом Хайме оформив дубль в матчі, поставивши крапку в матчі.

Після цієї гри Хетафе набрав 33 очки та розташувався на 5 сходинці, Сельта з 25 пунктами піднялась на 15 позицію.