Селезньов відзначився голом у Кубку Туреччини, однак не врятував Бурсаспор від поразки

Форвард Бурсаспора Євген Селезньов зміг забити м'яч у першому поєдинку 1/16 Кубка Туреччини проти Ерзурума.

Кубок Туреччини, 1/16 фіналу, перший матч

Ерзурум – Бурсаспор – 4:2

Голи: Суну, 15,55, Поте, 67, 83 – Коз, 17, Селезньов, 89

Команди обмінялися голами у першому таймі і пішли на перерву за нічийного рахунку, однак на другу половину господарі налаштувалися значно краще.

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Жіль Суну оформив дубль, а згодом його досягнення повторив і Мікаель Поте. Розгромна поразка практично позбавляла Бурсаспор шансів на прохід у наступний раунд, однак Євген Селезньов зберіг хоч якусь надію на домашній матч-відповідь. Екс-форвард збірної України залишився без опіки перед воротами суперника і легко добив м'яч у сітку після відскоку від стійки.

До слова, саме 34-річний нападник був капітаном "зелених крокодилів" у звітній зустрічі. Другий поєдинок на полі Бурсаспора відбудеться 19 грудня.

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