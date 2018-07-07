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Саутгейт: В збірній Англії немає пасажирів

16:07 87 Читать на русском
Саутгейт: В збірній Англії немає пасажирів
Гарет Саутгейт / Getty Images

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт відповів на критику екс-гравця Швеції Хакана Мільда.

Легенда шведського футболу Хакан Мільд назвав англійців "розпещеними дітьми, які заробляють мільйони". Гарет Саутгейт не залишив ці слова без уваги.

"Ми не команда, де ми просто з'являємось, вальсуємо навколо, лінуємось і маємо на це право.

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Ми звичайні хлопці родом з Лідса, Барнслі, Болтона та Блекберна.

Важливо, що ми пам'ятаємо Стіва Холланда, який грав за Крю Александра. Я був у Крістал Пелас, коли вони ще не були настільки хорошою командою, як зараз. Усі ми повністю віддавались і боролись.

Більшість з нас грали в Чемпіоншипі або нижче, чи вони там починали, чи були в оренді. Це дуже важливе повідомлення для нас.

Ми успішні, тому що ми всі притиснуті один до одного, ми граємо у хороший футбол, але при цьому багато працюємо без м'яча.

У нас немає пасажирів, ніхто не лінується. Це фундамент того, чому ми маємо такі результати і хочемо продовжувати так грати", – цитує Саутгейта Sky Sports.

ЧС 20181/4 фіналу

Швеція - Англія: Субота 07 липня 2018

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