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Саутгейт: В сборной Англии нет пассажиров

16:01 1 Читати українською
Саутгейт: В сборной Англии нет пассажиров
Гарет Саутгейт / Getty Images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на критику экс-игрока Швеции Хакана Мильда.

Легенда шведского футбола Хакан Мильд назвал англичан "избалованными детьми, которые зарабатывают миллионы". Саутгейт не оставил эти слова без внимания.

"Мы не команда, где мы просто появляемся, вальсируем вокруг, ленимся и имеем на это право.

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Мы обычные ребята родом из Лидса, Барнсли, Болтона и Блэкберна.

Важно, что мы помним Стива Холланда, который играл за Крю Александра. Я был в Кристал Пэлас, когда они еще не были столь хорошей командой, как сейчас. Все мы полностью отдавались и боролись.

Большинство из нас играли в Чемпионшипе или ниже, либо они там начинали, либо были в аренде. Это очень важное сообщение для нас.

Мы успешны, потому что мы все прижаты друг к другу, мы играем в хороший футбол, но при этом много работаем без мяча.

У нас нет пассажиров, никто не ленится. Это фундамент того, почему мы имеем такие результаты и хотим продолжать так играть", – цитирует Саутгейта Sky Sports.

ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

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