Тренерський штаб національної команди на чолі з Гаретом Саутгейтом оголосив попередній список виконавців, які отримали шанс поїхати на цьогорічний чемпіонат Європи.

До розширеної заявки "Трьох левів" потрапили 33 гравці, повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації.

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Попри прогнози, виклик отримав фулбек Ліверпуля Трент Александер-Арнольд. Також потрапив до списку капітан "червоних" Джордан Хендерсон, який пропустив значний відрізок сезону через травму. Повернувся до збірної хавбек МЮ Джессі Лінгард, який запалив за Вест Хем в оренді. Натомість пролетів повз Євро-2020 голкіпер Бернлі Нік Поуп, якому низка оглядачів навіть пророкувала місце в основі.

Воротарі: Дін Хендерсон, Джонстон, Пікфорд, Ремсдейл

Захисники: Александер-Арнольд, Чілвел, Коуді, Годфрі, Джеймс, Магвайр, Мінгз, Шоу, Стоунз, Тріпп'єр, Вокер, Вайт

Півзахисники: Беллінгем, Джордан Хендерсон, Лінгард, Маунт, Філліпс, Райс, Ворд-Прауз, Фоден, Гріліш, Сака

Нападники: Калверт-Льюїн, Грінвуд, Кейн, Рашфорд, Санчо, Стерлінг, Воткінс

До слова, на груповому етапі чемпіонату Європи збірна Англії зустрінеться із командами Хорватії, Шотландії та Чехії.

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