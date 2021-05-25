Тренерский штаб национальной команды во главе с Гаретом Саутгейтом огласил предварительный список исполнителей, которые получили шанс поехать на грядущий чемпионат Европы.

В расширенную заявку "Трех львов" попали 33 игрока, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации.

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Несмотря на прогнозы, вызов получил фулбек Ливерпуля Трент Александер-Арнольд. Также попал в список капитан "красных" Джордан Хендерсон, пропустивший значительный отрезок сезона из-за травмы. Вернулся в сборную хавбек МЮ Джесси Лингард, который зажег за Вест Хэм в аренде. Зато пролетел мимо Евро-2020 голкипер Бернли Ник Поуп, которому ряд обозревателей даже предсказывали место в основе.

Вратари: Дин Хендерсон, Джонстон, Пикфорд, Рэмсдейл

Защитники: Александер-Арнольд, Чилвелл, Коуди, Годфри, Джеймс, Магуайр, Мингз, Шоу, Стоунз, Триппьер, Уокер, Уайт

Полузащитники: Беллингем, Джордан Хендерсон, Лингард, Маунт, Филлипс, Райс, Уорд-Прауз, Фоден, Грилиш, Сака

Нападающие: Калверт-Льюин, Гринвуд, Кейн, Рашфорд, Санчо, Стерлинг, Уоткинс

К слову, на групповом этапе чемпионата Европы сборная Англии встретится с командами Хорватии, Шотландии и Чехии.

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