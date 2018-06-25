Саудовская Аравия – Египет: прогноз на матч ЧМ-2018

Саудовская Аравия и Египет встретятся в матче 3 тура группового этапа чемпионата мира-2018 в Волгограде. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Саудовская Аравия – Египет состоится 25 июня на стадионе Волгоград Арена. Начало игры – 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2018: болельщик Саудовской Аравии в Москве заплатил за такси 500 долларов

Саудовская Аравия – Египет, прогноз букмекеров на матч:

Специалисты авторитетной конторы Willam Hill фаворитом противостояния считают Египет. Коэффициент на победу "Фараонов" составляет 1.83, а потенциальный триумф аравийцев оценивается баллом 4.40. На ничью ставят 3.40.

Букмекеры из Bwin дают похожие коэффициенты. На победу египтян ставят коэффициент 1.83, ничья оценивается в 3.50, победа Саудовской Аравии – 4.50.

Напомним, обе команды уже потеряли шансы на выход из группы А. Как Египет, так и Саудовская Аравия проиграли свои матчи России и Уругваю. Таким образом данный поединок не имеет турнирного значения для обеих команд, а носит лишь характер престижа.