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Саудовская Аравия – Египет: прогноз на матч ЧМ-2018

24 июня 18:08 293 Читати українською
Саудовская Аравия – Египет: прогноз на матч ЧМ-2018
Саудовская Аравия – Египет: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Саудовская Аравия и Египет встретятся в матче 3 тура группового этапа чемпионата мира-2018 в Волгограде. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Саудовская Аравия – Египет состоится 25 июня на стадионе Волгоград Арена. Начало игры – 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Саудовская Аравия – Египет, прогноз букмекеров на матч:

Специалисты авторитетной конторы Willam Hill фаворитом противостояния считают Египет. Коэффициент на победу "Фараонов" составляет 1.83, а потенциальный триумф аравийцев оценивается баллом 4.40. На ничью ставят 3.40.

Букмекеры из Bwin дают похожие коэффициенты. На победу египтян ставят коэффициент 1.83, ничья оценивается в 3.50, победа Саудовской Аравии – 4.50.

Напомним, обе команды уже потеряли шансы на выход из группы А. Как Египет, так и Саудовская Аравия проиграли свои матчи России и Уругваю. Таким образом данный поединок не имеет турнирного значения для обеих команд, а носит лишь характер престижа.

ЧМ-2018 3 тур

Саудовская Аравия - Египет: Понедельник 25 июня 2018

Саудовская Аравия
до матча
13
час
:
29
мин
Египет
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Теги
ЧМ 2018 Египет Египет Саудовская Аравия Саудовская Аравия Саудовская Аравия - Египет
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час
:
29
мин
Саудовская Аравия
17:00
Египет
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