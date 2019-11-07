Саррі розповів, чому замінив Роналду в матчі проти Локомотива

Головний тренер Ювентуса мауріціо Саррі розповів, чому замінив Кріштіану Роналду в матчі проти Локомотива.

"Він замінений через побоювання за його фізичний стан. Уже в кінці першого тайму були ознаки для занепокоєння, у другому таймі теж були такі моменти, коли він прискорювався. Побоювалися, що він може отримати пошкодження, яке може перешкодити йому в майбутньому.

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Що стосується Дугласа Кости, він завжди є дуже важливим гравцем для нас, але зараз він не в найкращих кондиціях. У нього поки немає тієї швидкості, яка йому властива, але у нього чудова техніка", – цитує Саррі офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Ювентус обіграв Локомотив у матчі 4-го туру Ліги Європи (2:1), а Саррі замінив Роналду на 82-й хвилині матчу. Переможний гол у складі "Старої синьйори" забив Дуглас Коста, який вийшов на заміну на 70-й хвилині.

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