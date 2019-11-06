Ліга чемпіонів: Ювентус вирвав перемогу у Москві, Баварія не залишила шансів Олімпіакосу та вийшла в плей-офф

Відбулись чергові поєдинки 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 4-й тур

Група B

Баварія – Олімпіакос – 2:0

Голи: Лєвандовскі, 69, Перішіч, 89

Група D

Локомотив – Ювентус – 1:2

Голи: О. Міранчук, 12 – Ремзі, 4, Коста 90+3

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Баварія підійшла до матчу проти греків у статусі явного фаворита. На правах господарів мюнхенці одразу захопили ініціативу та рясно "поливали" ворота суперників ударами, але результату це не приносило. Натомість гравці Олімпіакоса, ймовірно, вирішили, що атаки гостей на Альянц-Арені заборонені, тому рідко перетинали половину поля.

Після перерви картина двобою не змінилась – господарі демонстрували тотальну домінацію, а греки грали на відбій. На 69-й хвилині чинному чемпіону Німеччини все ж вдалось дотиснути суперника. Коман прострілив з правого флангу, а Лєвандовскі в ефектному стрибку вразив ворота. На цьому німці не зупинились і добили суперника під завісу матчу завдяки влучному удару Івана Перішіча.

Перемога закріпила мюнхенців на вершині групи та гарантувала вихід у плей-офф турніру, збільшивши відрив від Тоттенхема до 8-ми очок, але на минулорічного фіналіста ЛЧ ще очікує матч проти Црвени Звезди. Олімпіакос залишився на останній сходинці з одним заліковим балом.

У паралельному матчі в Москву завітав Ювентус, щоб гарантувати собі достроковий вихід із групи вже у матчі з місцевим Локомотивом. Гості жваво розпочали і вже на 4-й хвилині святкували курйозне взяття воріт. Роналду потужно пробив зі штрафного, а російський голкіпер недолуго пропустив м'яч собі поміж ніг. Завершив цей перфоманс Ремзі, який добив круглого у сітку.

Радість туринців тривала недовго. Через 8 хвилин хавбек господарів Олексій Міранчук після навісу зрізав м'яч у стійку, а потім сам же зіграв на добиванні, перевівши м'яч у порожні ворота.

Суперники демонстрували "гойдалки" впродовж усього поєдинку. Лише невелика перевага гравців "Старої синьйори" дозволила гостям забити переможний м'яч перед фінальним свистком. Екс-хавбек Шахтаря Дуглас Коста розіграв класну комбінацію з Ігуаїном та завершив її влучним ударом.

Ювентус услід за Баварією гарантував собі вихід з групи. Локомотив ще зберігає примарні шанси на другу сходинку, маючи в активі три залікові бали.

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