Сарри рассказал, почему заменил Роналду в матче против Локомотива

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри рассказал, почему заменил Криштиану Роналду в матче против Локомотива.

"Он заменен из-за опасений за его физическое состояние. Уже в конце первого тайма были признаки для беспокойства, во втором тайме тоже были такие моменты, когда он ускорялся. Боялись, что он может получить повреждения, которое может помешать ему в будущем.

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Что касается Дугласа Косты, он всегда был очень важным игроком для нас, но сейчас он не в лучших кондициях. У него пока нет той скорости, которая ему свойственна, но у него замечательная техника", – цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.

Напомним, Ювентус обыграл Локомотив в матче 4-го тура Лиги Европы (2:1), а Сарри заменил Роналду на 82-й минуте матча. Победный гол в составе "Старой синьоры" забил Дуглас Коста, который вышел на замену на 70-й минуте.

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