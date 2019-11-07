toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО КИЕВ ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ

Сарри рассказал, почему заменил Роналду в матче против Локомотива

00:13 87 Читати українською
Сарри рассказал, почему заменил Роналду в матче против Локомотива
Криштиану Роналду и Маурицио Сарри / Metro

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри рассказал, почему заменил Криштиану Роналду в матче против Локомотива.

12’ Антон Миранчук
 
Аарон Рэмзи 4’
Дуглас Коста 90+3’
4’ Аарон Рэмзи
12’ Антон Миранчук
90+3’ Дуглас Коста

"Он заменен из-за опасений за его физическое состояние. Уже в конце первого тайма были признаки для беспокойства, во втором тайме тоже были такие моменты, когда он ускорялся. Боялись, что он может получить повреждения, которое может помешать ему в будущем.

"Все игроки Ювентуса хотят тело, как у Роналду", – Дуглас Коста расхвалил звездного португальца

Что касается Дугласа Косты, он всегда был очень важным игроком для нас, но сейчас он не в лучших кондициях. У него пока нет той скорости, которая ему свойственна, но у него замечательная техника", – цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.

Напомним, Ювентус обыграл Локомотив в матче 4-го тура Лиги Европы (2:1), а Сарри заменил Роналду на 82-й минуте матча. Победный гол в составе "Старой синьоры" забил Дуглас Коста, который вышел на замену на 70-й минуте.

Лига чемпионов: Ювентус вырвал победу в Москве, Бавария не оставила шансов Олимпиакосу и вышла в плей-офф

blog_ava
Шахтер в сумасшедшем стиле вырвал ничью с Динамо в Загребе и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов
00:02
1022
Теги
Лига чемпионов Маурицио Сарри Маурицио Сарри Локомотив Москва - Ювентус Дуглас Коста Дуглас Коста Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
26
мин
Копенгаген
20:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук