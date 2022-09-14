Вінгер Баварії Лерой Сане був досить емоційним під час гри 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Барселоною.

Після того, як Нагельсманн замінив Лероя Сане, гравець був не надто задоволений. Вінгер потиснув руку усім на лаві для запасних, після чого різко жбурнув пляшку з водою на землю та пішов у підтрибунне приміщення.

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Пізніше Сане пояснив свій вчинок: "Я не розсердився на свою заміну. Пляшці довелося трохи постраждати, тому що я не зіграв добре. Гол був гарним, але я не зовсім задоволений своєю грою сьогодні".

Зауважимо, що Баварія продовжила свою переможну серію в матчах з Барселоною, цього разу обігравши каталонців з рахунком 2:0.

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Leroy Sane was fuming at his performance despite scoring a crucial goal and creating danger every time he touched the ball. How did so many idiots get away with criticizing Sane's attitude when it hasn't been a problem for so long now?pic.twitter.com/ZMKftqCl7q — Bayern Now (@NowBayern) September 14, 2022