Сане розлютився після заміни в грі з Барселоною – зірка Баварії має самокритичне пояснення
Вінгер Баварії Лерой Сане був досить емоційним під час гри 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Барселоною.
Після того, як Нагельсманн замінив Лероя Сане, гравець був не надто задоволений. Вінгер потиснув руку усім на лаві для запасних, після чого різко жбурнув пляшку з водою на землю та пішов у підтрибунне приміщення.
Баварія – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
Пізніше Сане пояснив свій вчинок: "Я не розсердився на свою заміну. Пляшці довелося трохи постраждати, тому що я не зіграв добре. Гол був гарним, але я не зовсім задоволений своєю грою сьогодні".
Зауважимо, що Баварія продовжила свою переможну серію в матчах з Барселоною, цього разу обігравши каталонців з рахунком 2:0.
Баварія у непростій грі здолала Барселону – Лєвандовскі змарнував топ-моменти, мюнхенці забили двічі за чотири хвилини