Баварія – Барселона –2:0 – відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
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Баварія та Барселона зустрічалися у центральному поєдинку 2-го туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
"Блаугранас" контролювали гру у першому таймі, створили чудові нагоди, але забити не зуміли. По перерві мюнхенці показали майстер-клас реалізації моментів.
Баварія у непростій грі здолала Барселону – Лєвандовскі змарнував топ-моменти, мюнхенці забили двічі за чотири хвилини
Спершу забив Ернандес після подачі Кімміха, а кількома миттєвостями пізніше Сане вдало обігрався з Мусіалою й подвоїв перевагу. Баварія набрала 6 очок та очолила групу С, Барселона з трьома пунктами залишилась третьою.
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Другий гол:
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