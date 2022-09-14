Баварія та Барселона зустрічалися у центральному поєдинку 2-го туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

"Блаугранас" контролювали гру у першому таймі, створили чудові нагоди, але забити не зуміли. По перерві мюнхенці показали майстер-клас реалізації моментів.

Баварія у непростій грі здолала Барселону – Лєвандовскі змарнував топ-моменти, мюнхенці забили двічі за чотири хвилини

Спершу забив Ернандес після подачі Кімміха, а кількома миттєвостями пізніше Сане вдало обігрався з Мусіалою й подвоїв перевагу. Баварія набрала 6 очок та очолила групу С, Барселона з трьома пунктами залишилась третьою.

Перший гол:

Другий гол: