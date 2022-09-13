Матч між Баварією і Барселоною, можливо, є головною подією групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 взагалі. Частина вболівальників очікувала на повторення 2:8, хтось очікував на голи Лєвандовскі колишньому клубу, а більшість експертів прогнозувала дуже цікаве протистояння – обидві команди нині на ходу, та ще й дуже схожі стилістично.

Тренери не здивували в кадровому плані

Хаві не здивував стартовим складом, випустивши найсильніших футболістів. Крім Лєвандовскі, в основі вийшли Рафінья й Дембеле, які змінювали фланги (в другій половині першого тайму Усман перейшов з лівого на правий). Місце в старті отримав Гаві, а на лівому фланзі оборони з'явився новачок Алонсо.

Юліан Нагельсманн теж нічого нового не вигадав. Відносно несподіваною стала відсутність Де Лігта, якого залишили в запасі – замість нього випустили Люку Ернандеса. Травмованого Комана замінив Мусіала. В середині першого тайму травмувався Павар, тож його місце зайняв Мазрауї.

Барселона переїхала Баварію в першому таймі

Баварія краще розпочала зустріч, кілька разів підловивши каталонців на індивідуальних помилках на чужій третині. Мюнхенці намагались пресингувати високо й вузько, перекриваючи центральну зону й особливо уважно стежачи за Бускетсом. Одна з його помилок завершилась перехопленням та гострим пасом у штрафний на Мусіалу, але той пробіг зону удару. На 8-й же хвилині рейд Девіса лівим флангом повз двох суперників завершився низкою поперечних пасів – Сане мали виводити віч-на-віч, однак Лерой втратив рівновагу.

Барселона без м'яча теж не відмовлялась тиснути. Особливо важливу роль відігравав Гаві, який працював у першій лінії пресингу й перевантажував зони в центрі й на правому фланзі. Завдяки його переміщенням "кулес" стали повертати м'яч під контроль все частіше й частіше. Починаючи з 10-х хвилин, ситуація стала критичною для Баварії – лінії пасів мюнхенців були перервані, і навіть Нойєр почав грубо помилятись при передачах.

При цьому розтягнути оборону Барселони після подолання першої фази пресингу не вдавалось завдяки дисциплінованій грі вінгерів, які сідали в лінію захисту. Як наслідок, німці гальмували й постійно помилялись. По суті, до перерви підопічні Юліана Нагельсманна не створили жодного моменту.

Команда Хаві, своєю чергою, конвертувала свою перевагу в низку гольових моментів. Вже на 9-й хвилині Лєвандовскі розігнав атаку й віддав пас на правий фланг, а Рафінья звідти викотив проникний пас на Педрі – хавбек опинився в метрах восьми від Нойєра й пробив у протихід. Ману парирував ногою! На 18-й же Дембеле перехопив м'яч у Забітцера й організував контратаку, в завершенні якої Лєвандовскі пробивав з центру штрафного. Над поперечкою!

Ще за три хвилини поляк замикав навіс від Алонсо на дальню стійку, спрямувавши м'яч у ближню дев'ятку. Нойєр врятував! На 25-й хвилині Рафінья обігрався з Дембеле у стіночку й вистрілив з лінії карного майданчика повз дальній нижній кут. Після цього мюнхенці вирівняли гру, однак перед перервою Дембеле міг заробити пенальті – Девіс зіграв у ногу французу. Арбітр Дані Маккелі, на жаль для каталонців, на епізод не відреагував.

Шок по перерві

Барселона начисто виграла перший тайм. І в тактичному плані, і суто за моментами. Можна було очікувати, що в другому таймі каталонці розвинуть перевагу. Юліан Нагельсманн, своєю чергою, зреагував на фіаско заміною Забітцера, кинувши у центр поля Горецку.

Цей хід спрацювати вже за чотири хвилини по перерві. Сане обігрався з Мусіалой на правому фланзі й віддав пас на Мане, Садьйо скинув м'яч під удар Горецкі, а Лео пробив метрів з 22-х у лівий кут – тер Штеген парирував! Втім, подальша подача з кутового на ближню стійку завершилась вдалим замиканням від Ернандеса. 1:0! Баварія вийшла вперед.

Ще за три хвилини каталонців шокували другим голом! Серія хороших відкривань у центрі поля та напівфлангах завершилась розрізним пасом Мусіали під ривок Сане. Лерой вийшов на рандеву з тер Штегеном і покотив м'яч у дальній нижній кут. 0:2! Це вже була вагома заявка на перемогу.

Після цього мюнхенці провели ще кілька перспективних атак, але якісного завершення їм бракувало. "Блаугранас" на 63-й хвилині могли покарати суперника за марнотратство, однак Педрі після обіграшу з Лєвандовскі й виходу віч-на-віч з Нойєром пробив у стійку! На жаль, цей момент став останнім для Барселони у другому таймі, хоча Хаві освіжив гру Де Йонгом, Торресом, Фаті, Кессьє й Гарсією. Все, що змогли вичавити із себе гості – це удари Фаті й Феррана з околиць карного майданчика, які пройшли десь у метрі від каркасу воріт.

Барселона виглядала деморалізованою, однак Баварія нічого особливого після двох забитих голів теж не створила. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу мюнхенців з рахунком 2:0.