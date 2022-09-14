После того, как Нагельсманн заменил Лероя Сане, игрок был не слишком доволен. Вингер пожал руку всем на скамейке для запасных, после чего резко швырнул бутылку с водой на землю и удалился в подтрибунное помещение.

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Позже Сане объяснил свой поступок: "Я не рассердился на свою замену. Бутылке пришлось немного пострадать, потому что я не сыграл хорошо. Гол был хорошим, но я не совсем доволен своей игрой сегодня".

Отметим, что Бавария продолжила победную серию в матчах с Барселоной, на этот раз обыграв каталонцев со счетом 2:0.

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Leroy Sane was fuming at his performance despite scoring a crucial goal and creating danger every time he touched the ball. How did so many idiots get away with criticizing Sane's attitude when it hasn't been a problem for so long now?pic.twitter.com/ZMKftqCl7q — Bayern Now (@NowBayern) September 14, 2022