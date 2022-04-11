Перед матчем-відповіддю Ліги чемпіонів з Вільяреалом мюнхенці переживають нестабільність у роздягальні. Все через Лероя Сане.

26-річний німець розлючений після поєдинку Бундесліги проти Аугсбурга (1:0). Його замінили на 64 хвилині, після чого він розчаровано потиснув руку Юліану Нагельсманну і вирушив у роздягальню замість того, щоб залишитись на лавці для запасних.

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Наставник Баварії після матчу відреагував доволі спокійно: "Лерой злий на себе, він не хоче бути побаченим. Ви повинні прийняти це, я не серджусь на нього. Це мало на що впливає. Тому варто приділити увагу своїй грі, якщо у вас з цим є проблеми".

Як пише Mundo Deportivo з посиланням на німецьку пресу, Сане вже тривалий час є порушником дисципліни, адже на тренування приходить останнім, часто спізнюючись на кілька хвилин. Окрім штрафів, іншої реакції у клубі поки немає.

Нагадаємо, другий чвертьфінальний матч ЛЧ відбудеться вже завтра, 12 квітня, о 22:00. Перша зустріч завершилась сенсаційною перемогою Вільяреала з рахунком 1:0.

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