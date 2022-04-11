Контракт 32-річного німця розрахований до літа 2023 року, але сторони обговорюють продовження співпраці. Сам нападник заявляв, що хоче грати на найвищому рівні ще мінімум три роки.

Мюллєр повідомив, доки хоче грати на професіональному рівні – сигнал для Баварії

Президент "ротен" Герберт Хайнер прокоментував пролонгацію угоди з Томасом. "Я твердо переконаний, що Мюллєр належить Баварії, як Фрауенкірхе – Мюнхену. Вірю, що Томас завершить кар'єру у нашому клубі", – цитує Хайнера Spox.

До слова, минулого тижня форвард зустрічався з керівництвом клубу й обговорював умови подальшої співпраці. Новий контракт буде розрахований до 2025 року.

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