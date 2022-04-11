26-летний немец взбешен после матча Бундеслиги против Аугсбурга (1:0). Его заменили на 64-й минуте, после чего он разочарованно пожал руку Юлиану Нагельсманну и отправился в раздевалку вместо того, чтобы остаться на скамейке для запасных.

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Наставник Баварии после матча отреагировал довольно спокойно: "Лерой злой на себя, он не хочет быть увиденным. Вы должны принять это, я не сержусь на него. Это мало на что влияет. Поэтому стоит уделить внимание своей игре, если у вас с этим есть проблемы"/

Как пишет MD со ссылкой на немецкую прессу, Сане уже долгое время является нарушителем дисциплины, ведь на тренировку приходит последним, часто опаздывая на несколько минут. Кроме штрафов другой реакции от клуба пока нет.

Напомним, второй четвертьфинальный матч ЛЧ состоится уже завтра, 12 апреля, в 22:00. Первая встреча завершилась сенсационной победой Вильярреала со счетом 1:0.