Санчес сподівається виграти з Манчестер Юнайтед Лігу чемпіонів

Форвард Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес не виключає можливості перемоги "червоних дияволів" у Лізі чемпіонів.

"Ліга чемпіонів є мрією кожного футболіста. Я жив цією мрією в Барселоні і бачив, що це таке. Сподіваюсь, що одного дня я її виграю, і чому би не зробити це тут?

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Ми пройшли груповий етап, тепер нас очікують матчі з ПСЖ. Це великий тест, але це 180 хвилин футболу – все може статись.

Юнайтед – це клуб з величезною історією, який здатен перемогти будь-якого суперника. Якщо ми виграємо на Олд Траффорд і не пропустимо, тоді, думаю, будемо фаворитами в другому матчі", – сказав Санчес Sky Sports.

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