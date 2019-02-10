Санчес надеется выиграть с Манчестер Юнайтед Лигу чемпионов

Форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес не исключает возможности победы "красных дьяволов" в Лиге чемпионов.

"Лига чемпионов является мечтой каждого футболиста. Я жил этой мечтой в Барселоне и видел, что это такое. Надеюсь, что однажды я ее выиграю, и почему бы не сделать это здесь?

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Мы прошли групповой этап, теперь нас ожидают матчи с ПСЖ. Это большой тест, но это 180 минут футбола – все может произойти.

Юнайтед – это клуб с огромной историей, который способен победить любого соперника. Если мы выиграем на Олд Траффорд и не пропустим, тогда, думаю, будем фаворитами во втором матче", – сказал Санчес Sky Sports.

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